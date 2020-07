VIDEO | Ennio Morricone, il ricordo dell'artigiano romano che gli scolpì la mano

“Allora sta mano la famo o non la famo”. Questo è l’aneddoto più prezioso per Dante Mortet, artigiano e scultore di Roma, quando ricorda la telefona che gli fece Ennio Morricone. “Conosceva il mio progetto, quello di scolpire le mani degli artisti, ma passò del tempo e non ci pensavo più - racconta Mortet -. Poi quella telefonata, e corsi a casa sua. Lui mi ha regalato tante emozioni, ma con questo lavoro sono sicuro di averne data una a lui”.