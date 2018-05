VIDEO | Le terme di Diocleziano circondate dal degrado: rifiuti e bivacco a due passi da Termini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un ragazzo si fa lo shampoo alla fontanella dell’area verde che circonda l’obelisco di Dogali, tra viale Luigi Einaudi e via delle Terme di Diocleziano. Singolare biglietto da visita per i tanti turisti che, dalla stazione Termini, si affacciano alla Capitale e spesso sono diretti alle Terme di Diocleziano. Sacchi di immondizia accumulati intorno ai cassonetti, asfalto deteriorato sulle strade e sui marciapiedi, alberi secchi, ceppaie usate come cestini dei rifiuti. Non siamo in periferia, ma nel cuore di Roma.