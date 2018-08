VIDEO | I marciapiedi off-limits di Roma: erbacce, foglie e asfalto divelto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Monteverde, Nomentano, Parioli. Il nostro giro per i marciapiedi di Roma non lo abbiamo fatto in periferia, ma nel cuore della città. Quartieri residenziali in cui ci si aspetterebbe maggiore cura. Invece.

A Monteverde in alcune vie limitrofe a Circonvallazione Gianicolense i marciapiedi sono quasi impraticabili, mentre ai Parioli un tappeto di foglie secche la fa da padrone. Nemmeno la nuova pista ciclabile di via Nomentana è stata risparmiata: foglie, cartacce e sporcizia. In attesa che le bici ci possano transitare.