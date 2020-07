VIDEO | Covid-19, la crisi passa anche tra le file al banco dei pegni

Poca voglia di parlare, soprattutto per vergogna. Perchè la crisi economica da Coronavirus non si è certo fermata e chi non ce la fa si vede costretto ad impegnare quello che ha pur di avere la liquidità necessaria ad andare avanti.

E in alcuni casi è davvero poco, come Elisa (nome di fantasia) che si è vista rifiutare i piccoli preziosi in argento, dopo aver atteso il suo turno dalle 7:15 del mattino: “In argento prendono solo cose grandi, ora non so che fare”. “Questo ormai non è più monte di pietà, ma sono società private”, dice un acquirente fuori dal canto dei pegni e in attesa dell’inizio delle aste.