VIDEO | Covid-19, al centro storico di Roma sembra ancora fase uno: strade deserte e negozi rimasti chiusi

Sembra a tutti gli effetti di essere ancora in fase uno. Nel monento in cui, a causa della quarantena, si vedevano strade deserte e serrande dei negozi abbassate. Invece siamo al 19 maggio, post lockdown, ma per il centro storico e monumentale della Capitale questo non ha avuto molto effetto. Dove l'assenza dei turisti mostra la fragilità di un sistema centrato solo turismo e uffici.

Siamo nella zona di Fontana di Trevi, dove sono molti i commercianti che hanno scelto di non aprire. Ma parliamo anche di alimentari, edicole e tabaccai, ovvero quelli a cui le chiusure imposte per il lockdown non hanno mai riguardato.

E tra quelli che invece hanno scelto di aprire non resta che sperare in tempi migliori: "Siamo partiti ovvaimente a rilento, ma sono contento di vedere qualche romano in piùà che viene in centro e ci conosce", dice il titorale di una gelateria artigianale a pochi passi dalla Fontana di Trevi. "Non possimao lavorare con gli stranier, gli uffici sono in smart working e romani qui non ci sono più - sottolinea il prorpietario di un negozio di scarpe proprio di fronte al bellissimo monumento -. In più la sindaca Raggi non ci da certo una mano perchp basterebbe arpire la ztl per permettere alle persone di raggiungerevmeglio il centro storico".