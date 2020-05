VIDEO | Il volontariato corre su una ruota, ecco come libri e quaderni tornano a casa dei romani dopo il lockdown

Libri e quaderni dei bambini rimasti sui banchi delle scuola. Questo è uno degli effetti del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Materiale scolastico rimasto lì, fino a quando la Protezione civile, in accordo con i municipi, ha potuto organizzarne il recupero. Ma come restituire il tutto alle famiglie in tempi brevi?

Da qui nasce la collaborazione con i volontari dell’associazione Muoviti elettrico che, a bordo dei loro monoruota, stanno effettuando le consegne, permettendo così agli alunni di ritrovare i propri libri e quaderni.

“Vista l’esigenza delle istituzioni a questo tipo di servizio ci siamo subito proposti e la Protezione civile ci ha contattato per avere un aiuto - spiega Gianmarco Marchesini, vicepresidente dell’associazione Muoviti elettrico -. Spero che il momento sia ottimo anche per far rendere conto agli amministratori l’efficienza di questo mezzo, che non è un giocattolo, ma utile per la mobilità personale ed ecosostenibile”.

E allo stesso modo, si stanno consegnando farmaci e beni di prima necessità. A turno, in diversi quartieri della Capitale.