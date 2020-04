VIDEO | Coronavirus, dall’assistente di volo al pensionato: tra i volontari temporanei di Croce Rossa

C’è lo studente universitario e quello appena laureato che non può trovare lavoro in questo momento. Ma anche chi da questa crisi è stato messo in ginocchio come assistenti di volo e guide turistiche. O pensionati. Sono i volontari temporanei di Croce Rossa che, vista l’emergenza causata dal Coronavirus, hanno scelto di investire il proprio tempo nell’aiutare le persone in difficoltà

Oltre mille chiamate al giorno per richieste che vanno dalla spesa a casa alla consegna dei farmaci. Dalla sede operativa di Roma a tutta Italia. Ad accompagnare Roma Today all’interno della Centrale di risposta nazionale di Croce Rossa, il responsabile Massimo La Pietra.