VIDEO | Coronavirus, da Milano Centrale a Roma Tiburtina senza nessun controllo

Le immagini dalla stazione Centrale di Milano. Le code per accedere ai binari con le forze dell’ordine. L’arrivo alla stazione romana di Tiburtina. Il tutto senza controllo dei documenti o dei motivi del viaggio.

Il racconto di un nostro lettore, residente a Roma ma a Milano per questioni famigliari dalla scorsa settimana. Durante al sua permanenza nel capoluogo lombardo arriva la decisione del Governo italiano di inasprire le misure di contenimento del virus con un decreto firmato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo. Ma come si mostra nel video nessun controllo è stato fatto in partenza e in uscita la sera dei lunedì 9.

Il nostro lettore si è regolarmente registrato sul portale della Ragione Lazio, come abbiamo avuto modo di verificare, e si è sottoposto a quarantena domiciliare.