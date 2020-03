VIDEO | Coronavirus, dalla nave da crociera alla quarantena sulla Collatina: 229 turisti isolati in hotel

Personale sanitario h24. Operatori della Croce Rossa e della Protezione civile regionale. All’esterno, le forze dell’ordine a presidiare.

Sono 229 i turisti in isolamento in una struttura alberghiera al Collatino, da lunedì 23 marzo. Una misura preventiva organizzata dopo che sono approdati al porto di Savona a bordo della Costa Luminosa, nave del gruppo Costa Crociere. Sono per lo più cittadini australiani, sudafricani e sudamericani, in attesa di essere rimpatriati una volta esaurito il periodo di quarantena.

Da quanto si apprende, il tutto si sarebbe svolto senza che la Regione Lazio e la Asl territoriale fossero state avvisate della misura, gestita e coordinata dalla Protezione civile nazionale. Da parte sua Costa Crociere, interpellata da Roma Today, fa sapere che ha messo a disposizione la struttura garantendo “il presidio medico h24 per i turisti isolati, in attesa dei rimpatri, in stretto coornamento con Protezione civile, autorità sanitarie e le ambasciate”.