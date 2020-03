VIDEO | Coronavirus, nuovi casi nel Lazio per un party non autorizzato: "Con persone di altre regioni"

Un party non autorizzato con persone di altre regioni d'Italia. Questo, come spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sarebbe il motivo dei nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Latina. "Quando ci si trova davanti al personale medico bisogna riferire qualsiasi cosa per individuare l'origine del contagio il prima possibile - spiega l'Assessore -. Solo stamattina, grazie anche al lavoro delle forze dell'ordine, abbiamo saputo di questa festa, a cui hanno partecipato numerose persone provenienti da altre regioni".