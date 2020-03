VIDEO | Coronavirus, la ricetta della Regione Lazio: al Columbus il secondo hub specializzato ed oltre 400 assunzioni

"Stiamo combattendo una battaglia, e quando lo si fa bisogna avere chiaro l'obiettivo". Queste le parole di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, durante la conferenza stampa straordinaria organizzata nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, per illustrare il nuovo piano messo in campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

"Verranno raddoppiati i posti letto alla Spallanzani, ma accanto a lui verrà allestito un secondo hub specailizzato di riferimento al centro Columbus della fondazione Gemelli . spiega D'Amato -. Insieme a questo ci doteremo di personale medico specilizzato, inferimeiristco ed oss già dalla prossime ore". Incremento del sistema dei laboratori chiamati ad analizzare i tamponi, con la supervisone dello Spallanzani, mentre il personale asintomatico continuerà a svolgere il proprio lavorio "con le precauzioni del caso", conclude l'Asssessore.

Accanto a lui il governatore Nicola Zingaretti: "Ricordo a tutti che il primo attore fondamentale in questa battaglia è il cittadino, l'individuo. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini per fermare il contagio, evitando spostamenti non necessari e luoghi affollati".