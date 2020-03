VIDEO | Lezioni di yoga on line contro stress e paura da Coronavirus: "Strumento meraviglioso"

Con le misure restrittive che, tra le altre attività, chiudono di fatto le palestre e i centri ricreativi, Pravin Pro ha deciso di utilizzare al tecnologia del web, con le dirette Facebook dalla sua pagina "Yogi Shree Prabin", per arrivare a tutti i suoi allievi. Uno strumento sempre più utilizzato, un po’ per mantenere vivi i contatti, ma soprattutto per “dare una mano alle persone in un momento tanto difficile”, spiega il maestro.

Pravin, originario del Nepal, ha 33 anni e vive a Roma da otto. Da quando ne ha 17 pratica lo yoga, poi i corsi e le certificazioni per poterlo insegnare anche in Italia. “Lo yoga è patrimonio dell’umanità - sottolinea -, una strumento che ci aiuta a cercare il nostro centro, a vedere bene il presente, avendo così gli strumenti migliori per affrontare situazioni difficili come quelle che stiamo vivendo con l’isolamento”