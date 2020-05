La Fase due di Termini: controlli per i pendolari e per chi rientra nella propria residenza

C'è chi fa rientro alla propria residenza, a Roma o in un'altra regione del sud Italia. Ma anche chi può tornare nella Capitrale per lavoro anche in giornata. Questi sono solo alcuni passeggeri del treno ad Alta velocità che, intorno alle 11 di lunedì 4 maggio, è entrato alla stazione Termini da Milano Centrale. Nel primno giorno della Fase due dell'emergenza Coronavirus.

Controllo della temperatura e ritiro dell'autocertificazione prima di poter superare i varchi posti sui binari. "Sono solo a metà del viaggio perhcè la mia desdtinazione è la Calabria - souega una studentessa fuorisede -. Sono stati mesi difficili, ma pendavo peggio. Sono contenta di tonare a casa". Tutti gli intevistati fanno sapere che, una volta a destinazione, seguiranno i 14 giorni di autoisolamento precauzionale.