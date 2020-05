Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Caffè e cornetto a portar via, la lenta fase due dei bar: "Così è dura, ma ce la faremo"

Siamo andati nel quartiere di Centocelle, zona est della Capitale, per vedere come sta andando la Fase due per i bar