VIDEO | Chiusure domenicali per negozi e centri commerciali, l’opinione dei romani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non tutti hanno voluto risponde. Per alcuni era quasi una prova per capire il proprio orientamento politico. Ma tra gli intervistati che hanno deciso di condividere il proprio pensiero con Roma Today, emerge un quadro eterogeneo. Al centro, i lavoratori. “Bisogna tener conto del lavoro, che in questo momento non c’è”, dice una signora intercettata nella zona di Porta Pia. "Sono d'accordo perchè i lavoratori meritano di avere la domenica libera", dice un'altro. “Per me invece serve solo a favorire Amazon”, risponde senza esitazione un cittadino a passeggio con il suo cane.