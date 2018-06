VIDEO | Dentro al Centro Carni di Roma, tra gli operatori che non cedono alla dismissione: "Siamo eccellenza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una "perla rara", anzi, "un'eccellenza certificata dall'Europa" che rischia di scomparire. Chi lavora nel centro carni di viale Palmiro Togliatti ne esalta da sempre efficienza e qualità. E' qui che si lavorano bistecche, petti di pollo, salsicce di maiale, "coppiette" tipiche dell'area di Roma. Leccornie, per i carnivori, che finiscono nelle macellerie e nei supermercati della Capitale. Ventitre ettari di capannoni dove passano 100mila capi bestiame l'anno, provenienti sia da allevatori locali della zona che da aziende esterne, con anche specifiche macellazioni per le comunità ebraica e musulmana, grazie al lavoro di 60 imprenditori e più di mille dipendenti tra vendita all'ingrosso, lavorazione, abbattimento. Un'area da anni prossima alla dismissione con trasferimento del macello al Car di Guidonia. E pensare che invece, secondo le stime dei comitati che osteggiano la vendita, potrebbe fruttare al Comune di Roma fino a 12 milioni di euro l'anno.

Dentro il centro carni

"Sono vent'anni che ci occupiamo di curare l'intera filiera, grazie a un apposito software seguiamo passo passo la vita dell'animale" racconta Luca Lauriola, di Promocarni. Ci guida tra gli uffici, addetti al controllo della certificazione e della tracciabilità del prodotto, e i locali che ospitano gli animali abbattuti. Spazi sterminati, a tratti surreali per l'aria gelida che emanano le luci al neon, dove avviene la lavorazione vera e propria. Gli operatori, rigorosamente protetti da guanti e tuta per ragioni di normative igienico sanitarie, lavorano a ritmi serrati.

C'è chi sala il guanciale, chi sigilla i salumi, chi entra ed esce dalla sala delle carni bianchi, chi smembra le carcasse di bovino precedentemente etichettate e marchiate. Sono 30 anni che il centro è attivo. Ospita aziende storiche, dall'Italsuini specializzata in carna di maiale alle Benpi per la preparazione di fegato e trippa, al gruppo Galli, che oltre alla produzione dai bovini, ha messo in piedi la cosiddetta "università della carne": dentro i locali di viale Togliatti si tengono appositi corsi di formazione e management sul tema.

"Il nostro è il vero chilometro zero. Diamo un importante servizio a tutti gli allevatori di Roma e ai cittadini, grazie al nostro lavoro i prezzi vengono calmierati" spiega Fabrizio Forti, direttore delle maestranze, con tono fiero. "Siamo un fiore all'occhiello, lo ha certificato quest'anno anche la comunità europea usando il termine 'insuperabile'" aggiunge Alessandro Pilori, presidente del gruppo degli operatori del centro. Un'eccellenza insomma, che mal giustifica l'ipotesi di vendita da anni al vaglio del Comune.

Quale futuro per gli spazi

Ceduto nel 2010 ad Ama da Roma Capitale, a garanzia di un prestito bancario di circa 100 milioni di euro, per il centro carni il Consiglio comunale ha stabilito un vincolo sulla destinazione d'uso con stipula di un contratto di affitto agli operatori di 6 anni più 6. Un modo per allontanare un progetto edilizio di Risorse per Roma che prevedeva la costruzione di 2mila appartamenti con palazzine di 15 piani sull'area. Ma l'ipotesi vendita - con trasferimento degli operatori in uno spazio ridotto al Car di Guidonia - da parte di Ama per ripianare i debiti non è mai stata accantonata del tutto. Da una parte gli operatori, sostenuti dal municipio e da una proposta di delibera a firma della consigliera M5s Eleonora Guadagno, che propongono una riqualificazione di una parte degli spazi andati a fuoco nel 2001 (e mai bonificata, qui le immagini) con la realizzazione di un mercato all'ingrosso di carne, pesce e fiori. Dall'altro un'ipotesi avanzata da Ama durante un incontro tecnico con Roma Capitale: trasformare l'area in un distretto locale dedicato all'economia circolare. Su quest'ultimo non ci sono ancora dettagli, tempi, costi. Ma dalla parte politica la priorità è stata più volte esplicitata. Guadagno, a RomaToday, la ribadisce: "Vogliamo mantenere, e valorizzare, il centro carni".