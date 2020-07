La lenta ripartenza degli ambulatori: fissa la visita per il padre al centro Alzheimer ma lo trova chiuso

“Io non posso perdere mio padre”. A pronunciare questa frase è Sonia Pavoni, figlia di Aldo, 79enne con una diagnosi di sospetto Alzheimer seguito dal reparto di Geriatria del Policlinico Umberto I di Roma.

Un timore comune a chi convive con un genitore affetto da una patologia tanto grave, ma la rabbia di Sonia arriva soprattutto perché il giorno in cui è stata finalmente fissata la visita di controllo, rinviata a causa del Coronavirus, gli ambulatori erano chiusi. Senza alcun avviso esposto fuori dalle porte, ne una comunicazione preventiva ai famigliari.

"Trovo tutto questo assurdo perchè è stato difficile organizzarsi per portare mio padre in ospedale, che è peggiorato durante il lockdown, per poi trovarsi una porta chiusa e nessuna informazione - spiega Sonia -. Per di più dopo aver consegnato la ricetta medica in accettazione”. Esposto ai carabinieri e mail di reclamo alla direzione del nosocomio, il quale risponde che “l'ambulatorio era chiuso a causa di un focolaio Covid al reparto di Geriatria - sottolinea Sonia mostrando la mail -. Ma possibile che nessuno ha pensato di avvisare le famiglie? Ed eravamo diverse li in attesa. Lo fanno orea con un ritardo di almeno una settimana e solo perchè abbiamo inviato lamentela quando hanno a disposizione tutti i nostri recapiti. Sono davvero sconvolta”.