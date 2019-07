VIDEO | Emergenza casa, cinque donne incatenate al Dipartimento: "Devono darci risposte"

Marina, Monica, Pina, Anna Maria, Sara. Ancora loro, ancora in catene. Il motivo è sempre lo stesso: avere soluzioni per la loro emergenza abitativa. Donne che in un modo o nell’altro hanno perso casa o rischia di perderla. C'è chi ha ottenuto il buono casa ma, siccome il Comune non paga l’affitto, ora rischia lo sfratto. Chi invece si ritrova a vivere all’interno di un’occupazione per non finire in mezzo ad una strada.

Un blitz al dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, organizzato dal sindacato Asia Usb, per “chiedere soluzioni vere - dice Maria Vittoria Molinari di Asia Usb -, per incontrare il nuovo dirigente che prenderà il posto di Barletta, mandato via dopo lo sgombero di cardinal Capranica, e verificare se davvero ci sarà un cambio di passo perla gestione delle case popolari in questa città”.

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, la contrattazione delle parti e l’incontro di una delegazione con l’avvocature del dipartimento: "Abbiamo portato le istanze die queste donne - conclude Molinari -, il prossimo incontro sarà il primo agosto e confidiamo in una concreta apertura verso la soluzione definitiva".