VIDEO | Trasporti e fase 2, assembramenti in metro e mezzi di rinforzo vuoti. Il viaggio a bordo della linea S1

Tre passeggeri. Dalla stazione della metro B di ponte Mammolo alla stazione Termini, con un autobus privato che serve la linea S1 partito alle 8:30. Quindi in orario di punta. Un viaggio di circa 30 minuti, comodo e con aria condizionata.

Eppure sembra che in pochi utilizzino queste linee messe a disposizione dal comune e gestite da Roma Tpl, con l’avvio della fase due, per rafforzare il trasporto pubblico delle metropolitane in esecuzione delle misure di distanziamento anti covid.