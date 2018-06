VIDEO | Atac e i tornelli, viaggio sul 669: ecco le reazioni alla sperimentazione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sperimentazione è partita nella giornata di ieri, lunedì 11 giugno, riguarda al momento solo un bus sui quattro che servono la linea. Sono due gli operatori, in particolare, che stanno seguendo le procedure di sperimentazione: uno all’ingresso e uno alla porta anteriore. Entrambi con lo scopo di veicolare gli utenti sulla porta anteriore, mostrare le funzionalità del fornello e controllare che chi sale a bordo bel mezzo abbiamo con se il titolo di viaggio: “Altrimenti li vendiamo anche a bordo”, spiega l‘operatore ad un utente che, solo per qualche istante, non trovava il suo abbonamento.

Le persone sembrano sostanzialmente soddisfatte “perché così sale solo chi paga il biglietto”, dicono molti utenti. Per altri però si poteva fare in altro modo: “Con i controllori, visto che i tornelli mettono in difficoltà gli anziani”, spiega una signora salita sul 669 a Montagnola. Per tutti però una riflessione comune: “Va bene controllare i biglietti, ma vorremmo avere un servizio dei bus migliore, le attese restano ancora molto lunghe”. Non mancano i rallentamenti nella ripartenza del bus: le procedure, particolarmente lente, fanno sì che il mezzo riparta più tardi.