Alberto Sordi compie 100 anni, il ricordo di Trastevere: "Sta facendo ridere il Padre Eterno"

I film più amati, ma sopratutto il legame indelebile con Roma. E con Trastevere, visto che sono in tanti a dire: "Ao, lui è nato qui, al posto di quel palazzo c'erano delle case e in una di quelle viveva il grande Albertone".

Trastevere lo ricorda così, nel giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto cento anni. E proprio sotto la targa che lo ricorda, in via San Cosimato, spunta un murale di Harry Greb che lo ritrae insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a bordo di una moticicletta.