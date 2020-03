File ai supermercati dopo il discorso di Conte: le immagini da Tor Pignattara e dalla Cassia

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm che estende la 'zona rossa' a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Sono consentiti spostamenti per motivi di lavoro, di salute o per necessita'. Tra queste e' espressamente contemplata la necessita' di fare spese alimentari. Ciononostante pochi minuti dopo il discorso del premier, molte persone si sono recate ai supermercati notturni. Una premura superflua visto che - e' il caso di ribadire- gli spostamenti per fare la spesa di generi alimentari sono contemplati dal dpcm.