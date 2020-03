VIDEO | Applausi a mezzogiorno ai medici in prima linea per l’emergenza Coronavirus

Un lungo applauso emozionante ha risuonato in tutta Roma a mezzogiorno in punto. Sono tanti i romani che hanno aderito all’iniziativa per far sentire la loro vicinanza e ringraziare il personale medico in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Dopo l’Inno di Mameli intonato alle 18:00 di venerdì, con l’appuntamento rinnovato "Affacciati alla finestra Roma mia" allo stesso orario di sabato per cantare Azzurro, alle 12:00 in punto ha risuonato in tutti i quartieri della Capitale un lungo applauso di incoraggiamento “al personale sanitario che si sta sacrificando per noi”, con il passaparola divulgato su WhatsApp e le piattaforme social.

Da Monteverde a Centocelle, passando per Labaro, Casale Nei, Ostia l’Alberone e San Paolo, in tutti i quartieri romani lo scroscio degli applausi ha emozionato anche chi non era a conoscenza dell’iniziativa con tanti cittadini che hanno applaudito al grido di “Forza”, “Andrà tutto bene” e del più classico romano “Daje”.