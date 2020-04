VIDEO | Coronavirus, a bordo dell’ambulanza in biocontenimento di Croce Rossa

Cos’è e come funziona un mezzo in biocontenimento utile al trasporto di pazienti positivo al Covid-19? Lo spiega a Roma Today Valerio Moggini, medico e coordinatore nazionale del reparto di Sanità pubblica di Croce Rossa Italiana. “C’è un’evoluzione in corso nel nostro operato da quado è esplosa l'emergeza - spiega Moggini -, ma è presto per fareprevisioni sulla pandemia ed è importante continuare a rispettare le misure restrittive imposte per contenere l’espansione del virus”.

Le immagini girate all'interno dell'ambulanza in servizio sono state girate dal personale di Croce Rossa con una action cam.