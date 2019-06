Taxi, la denuncia dei sindacati: "Noleggiatore aggredisce tassista e pubblica video in rete"

"Ancora minacce e aggressioni da parte di chi non vuole regole". È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi ed Associazione Tutela Legale Taxi, a commento di un video diffuso in rete, nel quale un noleggiatore tenta di aggredire un tassista.

"Dopo il vergognoso episodio avvenuto alcuni giorni fa presso lo scalo aeroportuale di Ciampino, dove una pattuglia di vigili urbani è stata accerchiata da numerosi noleggiatori mentre effettuava dei controlli, oggi un nuovo fatto di violenza", si legge nella nota.

"Non ci faremo intimidire" - prosegue la nota - "ed abbiamo già presentato formale denuncia presso la Questura di Roma, dove sono già depositato numerosi fascicoli relativi ad episodi di violenza di cui si sono resi protagonisti diversi noleggiatori, convinti che questa città sia un loro personale feudo nel quale agire indisturbati, al di fuori di qualsiasi conteso di regole".

"Come sempre - conclude nota - continueremo ad impegnarci affinché la legalità, per troppi anni offesa in questo settore, possa essere al più presto ripristinata, anche al fine di contrastare queste inaccettabili fenomeni di arroganza".