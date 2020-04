Trasporti e fase 2: a Roma su metro e bus arrivano gli adesivi "vietato sedersi"

"Vietato sedersi". Metro e bus si rifanno il look in vista della fase 2. E' partita oggi l'istallazione degli adesivi segnaletici sui bus Atac e nei

convogli della metropolitana di Roma. Serviranno ad indicare ai passeggeri dove è consentito sedersi. In attesa dell'ordinanza della regione Lazio, diventa così ufficiale la riduzione di portata dei mezzi. Secondo quanto filtra dalla Pisana la capienza massima sarà fissata nel 50% dei posti di immatricolazione sulle vetture.

fonte immagini Campidoglio