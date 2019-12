VIDEO | Il Natale si accende con l’albero di piazza Venezia. E Raggi chiacchiera con Spelacchio: “Bentornato”

Il conto alla rovescia di rito, la letterina imbucata e indirizzata a Santa Claus. Poi le luci sull’albero di Natale di Roma, ormai meglio conosciuto con il nome di Spelacchio.

Una piazza Venezia gremita da migliaia di persone, accorse per assistere alla cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie di via del Corso. Il Natale è arrivato anche nella Capitale. “Ciao Spelacchio, bentornato” - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rivolgendosi al grande abete di 22 metri al quale per il secondo anno di fila da la voce Pino Insegno. Insieme alla prima cittadina, l’amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma e la responsabile per l’Italia di Netflix Francesca Carotti.

L’albero di Natale è un abete naturale di tipo Aries Nordmanniana proveniente da Cittiglio, in provincia di Varese. Illuminato h24 con 80 mila luci al led a basso consumo energetico, mille addobbi tra sfere e cristalli di neve. Prevista anche quest’anno un’area dedicata alle famiglie ispirata al film di animazione “Klaus”.

“Invito tutti i cittadini a venire qui a vendere l’albero e a portare i bambini - dice la Sindaca Raggi -, potranno interloquire con Spelacchio, fare foto e selfie, spedire qui le loro letterina di Natale”.