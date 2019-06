Eur, lavori al centro congressi La Nuvola: cambiano percorso 14 linee

Da lunedì prossimo per la zona di viale Europa all'Eur sono previste importanti novità per quanto riguarda il trasporto pubblico. Dalle ore 08.00 di lunedì 3 giugno e fino al termine dei lavori previsti per il giorno 3 ottobre 2019, per consentire lavori presso il Centro Congressi Roma Convention Center "La Nuvola", si rende necessario istituire un senso unico di marcia in viale Europa, nel tratto e verso compresi tra via dell'Arte e via C. Colombo.

Ecco tutte le modifiche

- Linee 070-071-700-705-709 solo nella direzione esterna: in uscita dal capolinea di Eur/Fermi, devia viale America, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 31 solo direzione stazione metro Laurentina: giunta in viale Europa, devia via C. Colombo, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 671 solo in direzione Arco del Travertino: giunta in via C. Colombo, prosegue per la stessa, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 706 sola in direzione Rotellini: devia stazione Metro Fermi, inversione di marcia, viale America, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 762 (circolare) provenienti dal capolinea di piazzale dell'Agricoltura: giunta in viale Beethoven, devia viale Europa, via C. Colombo, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 779 sola in direzione Gadda: giunta in viale Europa, devia via C. Colombo, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 709SC sola in direzione Timocle: giunta in viale Europa, devia via C. Colombo, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea C7 da inizio servizio di sabato 8 giugno a cessate esigenze, sola in direzione stazione metro Laurentina: giunta in viale Europa, devia via C. Colombo, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linee N2-N21 da inizio servizio di martedì 4 giugno a cessate esigenze, sola in direzione stazione metro Laurentina: giunte in viale Europa, deviano via C. Colombo, viale Asia, via dell'Arte, normale itinerario.

Vengono temporaneamente soppresse le fermate n. 70911-20313-74425-70727-78466.