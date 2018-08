Ponte della Magliana, via ai lavori: giovedì notte la chiusura, fino al 15 settembre restringimento

Il Campidoglio fa chiarezza sull'argomento principe delle cronache romane di questi giorni. Tramite comunicato annuncia che "come da programma, sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l'allestimento del cantiere è prevista la chiusura completa del viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della carreggiata sinistra da via del Cappellaccio fino al Ponte della Magliana in direzione di Fiumicino".

Per quanto riguarda il Ponte della Magliana, invece, la nota ricorda che "alla fine dello scorso anno, Roma Capitale ha commissionato un'analisi sullo stato delle strutture ad uno studio di ingegneria il cui responsabile tecnico-scientifico, nonché autore dello studio, è il Prof. Ing. Franco Braga, dell’Università Sapienza di Roma, che ha concluso indicando alcuni interventi prioritari da eseguire a seguito anche di sopralluoghi effettuati a febbraio".

Analisi e controlli

Si apprende inoltre che durante la primavera 2018 sono stati già eseguiti lavori di manutenzione sui marciapiedi adibiti a pista ciclo-pedonale e sulle passerelle interne di ispezione. Nel Bilancio 2018 sono stati stanziati 2 milioni per gli altri interventi di manutenzione straordinaria che avranno ad oggetto i giunti e gli appoggi del ponte e che sono in fase di progettazione esecutiva. Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) il 24 aprile ha informato circa questi lavori con una nota la Prefettura e i Vigili del Fuoco.

L'attività di manutenzione di ponti e gallerie, sia ordinaria che straordinaria, è in corso. Infatti in questo periodo si stanno eseguendo lavori sul Ponte Principe Amedeo di Savoia, sul Ponte dell'Osa e nella Galleria Giovanni XXIII. I ponti di Roma Capitale sono sottoposti a controlli periodici da parte dell’Amministrazione capitolina.

Fondi 2018/2020 per la grande viabilità

Per il triennio 2018/2020 sono stati stanziati per la grande viabilità complessivamente oltre 90 milioni di euro per opere di manutenzione urbana ordinaria di viabilità (ponti, strade, gallerie) e ulteriori 10,3 milioni di euro per i soli servizi di sorveglianza. Per la manutenzione straordinaria delle stesse infrastrutture sono stati poi stanziati altri 45 milioni.



In particolare nel triennio 2018/2020 sono presenti in bilancio fondi per la progettazione e per i lavori di manutenzione straordinaria di Ponte Flaminio, per 10.300.000 euro, per la Tangenziale Est, di 3.000.000 di euro, e per il Ponte Risorgimento sul Tevere, per 1.100.000 euro.



Con l'assestamento di bilancio dello scorso mese di luglio, sono poi stati stanziati altri 5 milioni di euro, per il solo 2018, che sono destinati alla manutenzione straordinaria di ulteriori opere d'arte stradali.