Via Polense chiusa: Atac attiva bus navetta

Da mercoledì 9 ottobre sino alla riapertura di via Polense, per servire la zona Fosso San Giuliano, è attiva la linea bus navetta 508L con la funzione di collegamento tra il quartiere e le fermate delle linee bus 055-314-501-508.

- La linea 508L collega via di Rocca Cencia a via Polense, altezza via Cavuccio. La linea è attiva tutti i giorni, feriali e festivi dalle ore 5.00 alle ore 23.30, con una frequenza di 20 minuti.

- Il percorso della linea 508L prevede: via di Rocca Cencia (fronte stabilimento Ama/capolinea bus 501)-via di Rocca Cencia-via Prenestina-via Polense-via Cavuccio-via Polense-via Prenestina-via di Rocca Cencia

- La linea 508L effettua le fermate 20149 Rocca Cencia/Stabilimento Ama, 82135 Rocca Cencia/Guasila, 74477 Rocca Cencia/Prenestina, 73488 Prenestina/Rocca Cencia, 73490 Polense/Prenestina, 74808 Polense/Massa San Giuliano, 74809 Polense/Valle Castiglione, 74874 Polense/Cavuccio, 74875 Polense/Valle Castiglione, 74786 Polense/Massa San Giuliano, 73527 Prenestina/Polense, 74559 Rocca Cencia/Polense, 74561 Rocca Cencia/Guasila, 20149 Rocca Cencia/Stabilimento Ama