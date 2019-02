Quadraro, c'è una nuova ciclabile: ma è abusiva e poco sicura

Nella Capitale è boom di ciclabili improvvisate. Dopo quelle realizzate nei sottopassi ferroviari di Santa Bibiana e di via Tuscolana, ne era stata disegnata una terza sul PASA. E' durata una settimana poi, come tutte le altre, è stata cancellata.

Una quarta ciclabile abusiva è stata invece disegnata in via di Centocelle. Come mostrato in un video dal biker Alfredo Monti, la "pista" collega il tratto di strada che, partendo da via Casilina, si dirige verso il Quadraro. Un percorso a senso unico, con una curva a gomito che gli automobilisti tendono a stringere troppo, come mostrato da un altro video.

La ciclabile abusiva, come le precedenti, evidenzia il bisogno che i ciclisti della zona avvertono. Percorrere sui pedali un tratto di strada senza l'incubo di finire investiti. La soluzione prospettata tuttavia, rischia di non essere quella ottimale. Come il video postato sul gruppo Salvaiciclisti dimostra, su 22 automobili riprese dalla telecamera ben 14 calpestano la ciclabile, dopo una curva pericolosa.