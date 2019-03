Via Aurelia: pulizie straordinarie, orari e divieti di sosta

Un’operazione di pulizia straordinaria interesserà la via Aurelia. Gli interventi di diserbo, lavaggio e sanificazione inizieranno a partire dalla serata di domenica e continueranno fino a venerdì. Gli operatori di Ama, supportati dall’utilizzo di spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca e divisi in squadre di 6 e 8 persone, a partire da domenica sera saranno impegnati nella pulizia approfondita di marciapiedi e sedi stradali centrali che si snodano complessivamente su circa 32 chilometri.

Il programma degli interventi

Il programma di pulizie riguarda i tratti tra il GRA e piazza S. Giovanni Battista de la Salle, oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui circonvallazione Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Irnerio, via Baldo degli Ubaldi, via Candia, piazza Santa Maria delle Grazie e via Angelo Emo. L’operazione, predisposta d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolta in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiunge alle consuete attività di pulizia programmate quotidianamente dall’azienda.

Divieti di sosta durante le ore di pulizia

L'invito da parte di Ama di prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati, allo scopo di non lasciare le auto in sosta e di permettere pulizie accurate sia sulla sede stradale sia sui bordi dei marciapiedi. Le informazioni sugli orari e sui tratti stradali interessati sono anche consultabili su www.amaroma.it