Il Verano pronto a svelare i suoi segreti a turisti e cittadini dal 28 maggio al 3 giugno

Roma Capitale parteciperà alla “Settimana dei cimiteri storici europei”, organizzata dall'Asce-Association of Significant Cemeteries in Europe per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio cimiteriale.

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno il Cimitero Monumentale del Verano accoglierà una serie di eventi culturali e aprirà straordinariamente le porte del Centro di Documentazione a cittadini e turisti. Per l’occasione è stata ideata l'iniziativa “Permanenti presenze femminili”, che prevede visite guidate da funzionari della Sovrintendenza. Verrà dato risalto ad alcune significative figure femminili testimoni della cultura artistica, letteraria, politica ed educativa dell'Italia del XIX e del XX secolo.

Le visite sono previste il primo giugno, alle ore 16.30 ed il 2 giugno alle 11.30, con prenotazione obbligatoria al numero 060608 e appuntamento al Centro di documentazione. Sarà inoltre possibile assistere al nuovo filmato “Sguardi femminili”, che intende celebrare l'incanto, la tenerezza, il talento e il coraggio di grandi donne del passato. Sarà proiettato all'interno del Centro di documentazione, in modalità continua, durante tutte le giornate di apertura.

Cosa è possibile vedere

Nel Centro di documentazione sarà possibile visionare, inoltre, i seguenti materiali: il catalogo informatizzato del patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero del Verano (circa 9.000 schede di monumenti funerari); i materiali documentari (filmati dell'Istituto Luce sui bombardamenti del 1983 e del 19 luglio 1943); i materiali didattici con proiezioni multimediali su temi urbanistici, storico-artistici, iconografici e storici; le riproduzioni fotografiche dei primi anni del Novecento tratte dal volume dell'architetto Corrado Cianferoni; la mostra fotografica permanente di Anna Forcella; le proiezioni multimediali sul lavoro svolto fra il 2000 e il 2018 di studio, salvaguardia, valorizzazione e restauro di alcuni monumenti di proprietà capitolina; infine i materiali bibliografici e di archivio relativi al complesso monumentale del Cimitero del Verano.

Il Centro di documentazione, allestito presso l'ingresso monumentale del Cimitero del Verano, sarà aperto da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, dalle ore 9 alle ore 17.30.

Per informazioni è possibile telefonare allo 06 67105953/2967, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: infocimiteristorici@comune.roma.it.