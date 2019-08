Roma nella morsa degli strozzini, la storia drammatica di una famiglia vittima di usura

E' emergenza usura a Roma. A lanciarla è l'associazione consumatori Codici. Stando agli ultimi dati diffusi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, nel distretto della Corte d'Appello di Roma i processi per reati legati all'usura sono infatti passati da 32 a 48.

"Numeri inquietanti – afferma il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – la nostra associazione li tocca con mano, visto che siamo impegnati in tre procedimenti legati all'usura, un fenomeno che purtroppo sta dilagando nella capitale e che non sembra trovare ostacoli anche a causa di istituzioni poco presenti".

Emblematica la storia di una commerciante, una madre coraggio che ha trovato la forza di denunciare l'usuraio a cui si era affidata illudendosi di poter risolvere i propri problemi. "È iniziato tutto nel 2015 – racconta la donna – quando ho preso in affitto un locale commerciale, dove volevo trasferire l'attività che porto avanti da 15 anni. A ridosso dell'apertura, ho scoperto che mancava l'agibilità. Da quel momento, per paura che denunciassi l'irregolarità, il proprietario ha iniziato a rimandare indietro i bonifici che inviavo per pagare l'affitto, avviando la procedura dello sfratto. In questo modo sperava di riprendersi il locale. Questo comportamento mi è costato tre cause e tanti soldi, perché l'attività era chiusa, ma intanto dovevo versare le rate dei macchinari. Come se non bastasse, sono sorti dei problemi anche con l'affitto di casa e da lì per me e la mia famiglia è iniziato l'incubo".

Disperata, la donna insieme al marito si è rivolta ad un uomo, indicato da un commerciante della zona come rappresentante di piccole società del settore ed in grado di fornire prestiti vantaggiosi. "Abbiamo chiesto un prestito di 3.000 euro – ricorda la signora – ma in poco tempo ci siamo resi conto che di fronte non avevamo un altro esercente, ma un usuraio. Gli interessi diventavano sempre più alti ed alla fine ci siamo ritrovati a dover restituire 15.000 euro. Non avevamo quei soldi e così sono iniziate le minacce".

Telefonate minatorie, anche visite intimidatorie a casa. "Abbiamo avuto paura – dichiara la donna – ed alla fine abbiamo deciso di chiudere l'attività. Nel frattempo erano arrivati lo sfratto da casa e la bocciatura a scuola di mio figlio a causa delle assenze prolungate, dovute sempre a questa situazione disperata. Ci è crollato il mondo addosso. Ci siamo sentiti soli e abbandonati. Anche perché avevo inviato decine di email al Comune di Roma per chiedere aiuto, avevo contattato Assessorati e perfino la Segreteria del Sindaco, presentando tutta la documentazione necessaria per spiegare il nostro caso, ma in cambio ho ricevuto soltanto silenzio e indifferenza".

Uno spiraglio in questa vicenda drammatica si è aperto nel dicembre 2018, quando gli agenti del Commissariato di Primavalle hanno arrestato l'usuraio che aveva messo in ginocchio decine di commercianti nel quartiere Torresina. Da lì si è passati al processo, in cui l'Associazione Codici assiste la commerciante. "Ho perso l'attività che portavo avanti da anni – afferma la signora – siamo schiacciati dai debiti e continuiamo a subire minacce ed intimidazioni dai parenti dell'usuraio arrestato, che sono arrivati al punto di terrorizzare mio figlio, minorenne. Ciò nonostante non ho nessuna intenzione di mollare. Mentre eravamo in mano a quello strozzino, mi fu diagnostico un tumore al seno. Dio mi ha ridato la vita permettendomi di guarire, lo Stato me l'ha tolta. Abbiamo perso tutto, ma non la voglia di combattere. Continueremo a lottare".

Una madre coraggio, una famiglia forte, al fianco della quale si è schierata l'Associazione Codici, da sempre in prima fila per la legalità. "Siamo con loro e con tutte le vittime di usura – dichiara il Segretario Nazionale Ivano Giacomelli – ci batteremo in Tribunale affinché sia fatta giustizia. Ci auguriamo che insieme a noi in aula ci siano anche le istituzioni, che purtroppo spesso sono assenti. Non esserci è sbagliato, perché significa cedere terreno ai criminali e questo non è più possibile, soprattutto in una città in difficoltà come Roma".