"Un amico non si abbandona": al via la campagna in difesa degli animali domestici

"Un amico non si abbandona". È questo il messaggio su 1.500 manifesti affissi in tutta Roma per sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono degli animali domestici.

Il cantautore Michele Zarrillo ha prestato gratuitamente la propria immagine alla campagna. Quest'anno l'iniziativa si rivolge anche a chi intende adottare uno degli "ospiti" dei canili romani, Muratella e Ponte Marconi. Sul sito www.canilidiroma.it sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto con relativa scheda informativa di ciascun ospite delle strutture. E ancora, oltre le affissioni, sarà disponibile una guida on line sul sito di Roma Capitale con informazioni sui servizi presenti a Roma, spiagge dove è possibile accedere con gli animali, numeri utili, le cliniche veterinarie aperte h24 e indicazioni sulla corretta gestione degli animali nel periodo estivo.

Montanari: "Con quest'iniziativa vogliamo incentivare le adozioni"

La campagna prevede anche spot radiofonici trasmessi su RadioRomaCapitale. Inoltre dal 6 luglio al 4 agosto torna l'appuntamento con "Le Terrazze teatro festival di Roma", con la direzione artistica di Achille Mellini. Al Palazzo dei Congressi saranno protagonisti alcuni professionisti della risata tra cui: Dado, Michele La Ginestra, Pablo e Pedro, Antonio Giuliani, Dario Cassini, Alessandro Di Carlo. Dado, Giuliani e Di Carlo erano presenti all'Aranciera di San Sisto per la presentazione della campagna insieme all'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari.

"Da gennaio a giugno - ha detto quest'ultima - abbiamo accolto più di 950 animali nei due canili comunali. Negli stessi mesi sono stati affidati 612 esemplari. Circa 230 cani sono stati ricongiunti ai loro proprietari e altri smistati in rifugi convenzionati. Vogliamo incentivare ancora di più le adozioni, per questo abbiamo promosso questa iniziativa che mette al centro i diritti degli animali e invita chiunque abbia il desiderio di portarsi a casa un amico a quattro zampe, di rivolgersi ai canili comunali che sono disponibili a dare la massima assistenza e a fornire tutte le informazioni utili".

"Grazie al Comune di Roma - ha aggiunto Di Carlo - quest'anno c'è questo abbinamento tra la campagna "Un amico non si abbandona" e il nostro spettacolo al Palazzo dei Congressi. Nella vita siamo tutti un po' "cani", attori-cani o cani-attori, quindi, veniteci a trovare. Lasciamo tutto al vostro buon cuore, all'educazione e all'umanità. Non perdiamo l'umanità".