Turisti imbrattano palina Atac: cittadino li fotografa e li denuncia

L'autore e attore Stefano Miceli ha denunciato due turisti che stavano imbrattando una palina dell'Atac. Il racconto lo fa lui, su Facebook, riportando quando accaduto in via dei Cerchi, con la foto scattata e la chiamata al Numero Unico delle Emergenze prima di denunciare il fatto ai Carabinieri della stazione Aventino di Roma Centro. intervenuti.

I militari dell'Arma hanno bloccato i due, americani, proprio in via dei Cerchi. Lui di 42 anni e lei di 28, hanno quindi consegnato 2 bombolette spray e due pennarelli. Non solo.

Nella camera d'albergo, in zona Ganicolo, gli statunitensi nascondevano altri 3 pennarelli e 10 bombolette. Sullo smartphone, inoltre, avevano una serie di foto che immortalavano le loro gesta con cartelli stradali e di informazione tustica, cancelli e saracinesche imbrattate. I due sono stati denunciati a piede libero. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il racconto integrale di Stefano Miceli