La bandiera italiana illumina i palazzi della periferia: dopo Corviale tocca a Primavalle e San Basilio

Il tricolore non si accende solo sui palazzi istituzionali. Non illumina soltanto monumenti che testimoniano l’archeologia urbana, come nel caso del Gazometro. E non serve a donare ulteriore fascino soltanto alle vestigia, prestigiose ed antichissime, delle Terme di Caracalla.

Un simbolo che infonde coraggio

Il tricolore è un simbolo fortemente identitario e come tale è anche un patrimonio comune. Incute rispetto e restituisce coraggio. Suscita sentimenti profondi. In un momento caratterizzato dall’incertezza rinsalda i legami. E permette di guardare con più ottimismo verso il prossimo futuro. Nonostante il nuovo Coronavirus e le restrizioni pensate per contenerlo.

Il tricolore a Corviale

Le luci della bandiera italiana, proiettate su una facciata di Corviale, sono state molto apprezzate. Sul Serpentone sono servite a ricordare Eugenio De Crescenzo. Ma anche ad esprimere il cordoglio per le vittime del Covid-19. Per questo, dopo la positiva esperienza del Serpentone, l'amministrazione regionale ha chiesto all'Ater di estendere l'iniziativa in altri luoghi simbolo della periferia di Roma.

Le prossime accensioni

Il tricolore per cinque giorni, a partirae dal 15 aprile, si accenderà in via Basadonna, a Primavalle. E’ quella la prossima tappa di un “tour” che porterà numerosi palazzi dell’edilizia residenziale pubblica ad illuminarsi di verde, bianco e rosso. Dopo Primavalle toccherà al palazzo di via Conti, a Vigne Nuove, dov’è previsto che si accenda dal 20 al 22 aprile. Poi i colori della bandiera italiana approderanno per quattro giorni, dal 23 al 26 aprile, in via da Fabriano, a San Basilio.

Le ultime tappe in programma

La quinta tappa, cominciando a contare da Corviale, passa per Tor Sapienza. A beneficiarne sarà, fino al 29 aprile, l’edificio di via Morandi. Invece se è toccato a San Basilio accendere il tricolore in una giornata di festa, com’è il 25 aprile, al Laurentino spetta l’onore di ospitarlo per il primo maggio. La torre di via Pea, adiacente ia quinto ponte, sarà infatti illuminata di verde, bianco e rosso dal 30 aprile al 3 maggio. Festa dei lavoratori inclusa. Il viaggio del tricolore nelle periferie termina lì. L’ultima accensione è infatti prevista per la sede Ater che si trova al centro, in lungotevere Tor di Nona.

Il tricolore e le periferie

Il motivo per cui si è deciso di strutturare un calendario così fitto di accensioni, è stato spiegato da Massimiliano Valeriani, l’assessore regionale alle Politiche abitative. “Questa iniziativa ha raccolto molti apprezzamenti a Corviale – ha spiegato Valeriani – per questo abbiamo voluto replicarla negli altri quadranti di Roma, per testimoniare il senso di comunità e la voglia di riscatto delle periferie anche in questa complessa fase di emergenza sanitaria”.