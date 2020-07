Trenitalia lancia il turismo locale: prezzi scontati e promozioni estive per chi viaggia sui treni regionali

Nuovi collegamenti e promozioni per chi, in estate, si affida ai treni regionali. Il Gruppo FS Italiane, per la bella stagione, ha deciso di contribuire al rilancio del turismo locale. E per farlo ha messo in campo ha puntato su una formula che include nuove destinazioni dell'Alta Velocità e promozioni per gli 830 treni regionali della flotta.

Interrail regionale

Per favorire il turismo di prossimità, Trenitalia ha lanciato per il 2020 una seria di offerte. Strizzano l’occhio all’apprezzata formula Interrail, ma in chiave regionale. Biglietti a prezzi scontati che contribuiranno ad incentivare, per i cittadini del Lazio, gli spostamenti nel territorio regionale e nazionale.

Le offerte

Con la Promozione Estate Insieme si viaggia per 4 fine settimana su tutti i treni regionali, per qualsiasi destinazione, a partire da 49 euro. Le card Plus3 e Plus5, invece, permettono spostamenti di 3 o 5 giorni consecutivi a bordo di treni regionali alla scoperta del Belpaese a partire da 40 euro. Le card consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio. Con la Promo Junior, infine, i minori fino ai 15 anni, accompagnati da un adulto, viaggiano gratis su tutti i treni regionali.

I nuovi collegamenti

Per l’estate 2020 Trenitalia ha deciso d’investire anche su nuovi collegamenti. Con Frecciarossa sarà ora possibile raggiungere la costa costa tirrenica e l’entroterra toscano che uniscono Roma con la Versilia, l’Argentario, il Levante ligure e la stazione di Chiusi-Chianciano Terme. Le nuove linee permetteranno inoltre di collegare la Capitale, in maniera veloce e sostenibile, con alcune delle spiagge e dei borghi fra i più belli d’Italia.

Sarà possibile godersi la bella stagione sfruttando l’Alta Velocità anche all’interno dei confini regionali. Un'opportunità consentita dall’introduzione delle "Frecce" in Ciociaria. Diventa così fattibile partire dalla Capitale ed in 40 minuti raggiungere il capoluogo ciociario, la cui provincia è ricca di bellezze naturali e i borghi medievali.

Ma non c'è solo l'Alta velocità. In vacanza, partendo dai binari del Lazio, è possibile andare acquistando anche i biglietti degli InterCity. Sono 88 i mezzi che ogni giorno Trenitalia mette a disposizione e 20 quelli che, viaggiando lo notte, collegano Roma con il resto d’Italia. Sommati sono gli InterCity sono in grado di offrire ai passeggeri oltre 24 mila posti al giorno.

La nuova App

Per rendere più confortevole il viaggio e per ottimizzare gli spostamnti, Trenitalia ha recentemente lanciao un’App. Permette di conoscere in tempo reale, grazie al counter digitale, il numero dei posti disponibili a bordo dei treni regionali. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze a bordo treno. E quando il treno sarà sold out gli acquisti verranno automaticamente bloccati. Grazie all'ausilio tecnologico i passeggeri potranno così evitare le code in stazione. Un'opportunità da cogliere per mettersi serenamente in viaggio per le proprie vacanze che sarà utile anche in funzione anti Covid 19.