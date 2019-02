Lavori per il raddoppio della ferrovia Roma-Tivoli: stop ai treni tra Lunghezza-Guidonia

Cantieri aperti, dalle 23.00 di sabato 9 alle 5.00 di lunedì 11 febbraio 2019, per lavori propedeutici al raddoppio dei binari fra le stazioni di Lunghezza e Guidonia sulla linea Roma –Tivoli – Avezzano -Sulmona. In particolare, per far spazio al secondo binario, sarà attivato un nuovo tracciato ferroviario – lungo 1,3 chilometri - leggermente spostato rispetto all’attuale. Il vecchio binario sarà contestualmente e completamente smantellato.

Saranno oltre 50 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati ininterrottamente, per circa 30 ore.

Le attività funzionali al progetto del raddoppio sono concatenate le una alle altre. Questo delicato intervento può essere eseguito solo grazie alla chiusura definitiva, avvenuta qualche giorno fa, del passaggio a livello di via Albuccione sostituito da un nuovo sottovia e da una nuova viabilità connessa.

Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà modificato, solo per il 10 febbraio, il programma di circolazione dei treni della linea FL2 Roma –Tivoli -Guidonia.

I treni regionali faranno capolinea a Lunghezza e a Guidonia. Fra le due località Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo con bus del tipo Gran Turismo – 12 metri di lunghezza e capienza circa 50 posti.

Le modifiche alla circolazione e gli orari dei bus sostitutivi, che potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, sono già consultabili su trenitalia.com .

Gli autobus fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di Bagni di Tivoli (parcheggio a 150 metri dalla stazione su via Caio Plinio), Lunghezza (fermata ATAC di fronte la stazione su via di Lunghezza) e Guidonia (in area di proprietà RFI accanto alla stazione).