VIDEO | Fermi i treni dell’alta velocità, caos a Termini: ritardi fino a 180 minuti

Il blocco della tratta ferroviaria già dalle dalle 5:40 di oggi, lunedì 22 luglio, con ritardi stimati intono ai 180 minuti. Ad avere causato lo stop è il principio di incendio di una cabina dell'alta velocità, che si trova alla stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze, e sul posto, oltre alla Polfer, ci sono anche gli uomini della Digos e la polizia scientifica.

Giornata di passione per pendolari e turisti, molti a terra per ore in attesa di avere delle novità. Letteralmente pressi d’assalto i banchi informazioni di ferrovie dello Stato e Italo. “Siamo qui dalle 6 - spiega un ragazzo diretto a Bologna - e nessuno ci dice niente”. A subire ritardi, sospensioni o cancellazioni, anche i treni provenienti da Napoli o Salerno.