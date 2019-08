Trasporti Roma a Ferragosto, gli orari di metro e bus per il 15 agosto

Quali sono gli orari di metro e bus per ferragosto a Roma? Giovedì 15 agosto trasporti in funzione con orari festivi. Metro A, B e C aperte dalle 5,30 alle 23,30. La Metro C manterrà la frequenza di 9 minuti. La metro A, per la seconda fase dei lavori, sarà limitata tra San Giovanni e Ottaviano. In strada i bus sostitutivi [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Come informa MuoversiaRoma.it in strada ci saranno anche le linee bus Express festive 120, 150, 180 e 190, mentre la linea 130 è stata disattivata. Nei giorni festivi, la linea 30 Express segue il medesimo percorso dei feriali. In funzione anche le Linee della memoria, i collegamenti con i cimiteri della città.

Sul Litorale, si arriva alle spiagge con le linee 07, 062 e 068. Saranno invece chiuse le biglietterie nelle stazioni Battistini, Conca d'Oro, Eur Fermi, Eur Magliana, Laurentina, Lepanto, Spagna e Ponte Mammolo, mentre dalle 8 alle 20 saranno aperte le biglietterie di Anagnina, Ottaviano. Flaminio, Piramide/Porta San Paolo e Termini.

E anche a Ferragosto, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 118. Nella notte tra mercoledì e giovedì, anche la notturna NMB.