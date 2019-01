Trasporti, rinasce il progetto del tram Tva voluto da Rutelli: 8 chilometri da Termini all'Aurelio

Circa otto chilometri di binari da circonvallazione Cornelia, nel quartiere Aurelio, fino a Termini, passando su via Gregorio VII, davanti al Vaticano, su corso Vittorio, a piazza Venezia e in via Nazionale. Con una biforcazione da corso Vittorio a piazza Risorgimento passando per via Stefano Porcari. È la Tva (Termini-Vaticano-Aurelio), una delle linee tranviarie più discusse della recente storia romana. Un'opera, insieme alla tratta centrale della linea C, in grado di pedonalizzare l'ansa barocca liberandola per sempre dalla presenza delle automobili.

Il progetto è stato discusso dopo anni di oblio, questa mattina, nel corso dell'odierna riunione della commissione Mobilità del Comune di Roma, alla presenza dell'assessore ai Trasporti Linda Meleo, del presidente Enrico Stefano e di numerosi tecnici di agenzia Roma servizi per la Mobilità, RomaMetropolitane, Atac, dipartimento Mobilità e Simu (Lavori pubblici) oltre che di responsabili della Polizia locale e dei comitati cittadini.

Quando il progetto era sul punto di essere approvato, a metà degli anni '90, in Campidoglio siedeva il sindaco Rutelli. L'opera fu analizzata. Venne chiusa la Conferenza dei servizi su un progetto definitivo e addirittura venne approvato un esecutivo sul tratto Argentina-Venezia, su via del Plebiscito. Poi arrivò uno stop perchè l'intervento rischiava di confliggere con altri cantieri per il Giubileo. E rimandato. Ora finalmente è stato ritirato fuori dai cassetti, anche grazie ai tanti voti ricevuti dai cittadini nell'ambito della fase partecipativa del Pums.

L'obiettivo, ha chiarito Stefano, "è aprire i cantieri entro la consiliatura". La Tva sarà realizzata in due lotti funzionali, il primo tra Termini e il Vaticano e il secondo dal Vaticano all'Aurelia. La linea sarà tutta su lato strada, e non al centro della carreggiata, con un costo stimato di circa 200 milioni di euro.

Due i ponti coinvolti: il Pasa e ponte Vittorio Emanuele II. Come ripetuto più volte, sia dal presidente dell'agenzia Stefano Brinchi, che da Meleo e dagli altri consiglieri, la Tva "non sarà alternativa alla tratta centrale della linea C ma complamentare" anche se i cantieri delle stazioni della terza linea dell'underground capitolino su corso Vittorio, di certo successivi a quelli seppur ancora ipotetici della Tva, in assenza di nuove soluzioni tecniche potrebbero rischiare uno stop del futuro servizio tranviario. "La linea del tram e i cantieri della linea C possono coesistere - hanno spiegato i tecnici di RomaMetropolitane - però è una questione da affrontare e risolvere".

"L'opera non è sostitutiva della linea C - ha ribadito, appunto, Brinchi - Sia come capacità di portata sia per destinazione finale sono opere diverse. Il ramo tra Termini e Risorgimento collegherà la nuova linea anche con il tram 19 e con il futuro tram della musica, che si attesterà proprio a piazza Risorgimento. Andando oltre avremo un altro nodo di scambio a San Pietro e in questo modo potremmo sostituire l'autobus 64. Metteremo, dunque, insieme le indicazioni dell'amministrazione per riavviare il progetto".

"Questo progetto nasce a metà degli anni 90 e pensata per il Giubileo del 2000 - ha commentato Meleo - ma lo riteniamo ancora molto interessante e per questo nel Pums, tra i punti invariati, la parte tra Termini e Risorgimento già è presente. Vogliamo, però, unire il centro alla zona ovest con l'altro ramo".

"Non ragioniamo di un singolo tratto ma di una rete integrata, di un intervento connesso con gli altri mezzi su ferro" ha aggiunto il vicepresidente Pietro Calabrese mentre Stefano ha concluso: "l'obiettivo è bandire la gara prima della consiliatura. È una cosa alla portata e sfidante allo stesso tempo. Noi ci crediamo. Contiamo nel corso nell'anno di reperire i fondi al ministero. Intanto pensiamo di convocare una nuova riunione a marzo, anche con Sovrintendenza e Soprintendenza".

(Fonte Agenzia Dire)