Trasporti: migliora la Regione, non il Comune. A Roma i tram più vecchi d'Italia e metro lente

L'Italia è spaccata a metà, con nove regioni e le due province autonome in cui i passeggeri del trasporto su ferro sono aumentati e 10 in cui sono diminuiti o rimasti invariati. Tra Firenze e Bologna, per esempio, l'offerta è al top. Non va altrettanto bene altrove: la Roma-Lido di Ostia e la Circumvesuviana perdono 60mila utenti a causa di tagli e degrado del servizio, a Roma ci sono i tram più vecchi d'Italia e le metropolitane viaggiano con un divario enorme e negativo rispetto a tutte le maggiori città europee.

E' quanto si legge nel dossier di Pendolaria 2019 redatto da Legambiente. Tante tratte del Lazio tra le prime 30 per utilizzo pendolare e sul podio solo linee della nostra Regione: la FL1 Fiumicino-Fara Sabina, già lo scorso anno tratta pendolare più frequentata d’Italia, si conferma al primo posto con un incremento ulteriore di viaggiatori fino a 81.500 al giorno (75.000 da rapporto 2018).

Secondo posto per la Roma Nord-Viterbo con 75.000 pendolari al giorno, terzo per Roma Ostiense-Viterbo con 65.000 viaggiatori al pari della Roma Lido, dove però si conferma un crollo verticale del numero dei viaggiatori che solo pochi anni fa raggiungeva le 100.000 persone ogni giorno, decremento causato chiaramente da continui guasti, problemi tecnici, corse che saltano, informazioni mancanti, sovraffollamento, freddo d’inverno e caldo d’estate che ne continuano a fare la tratta peggiore d'Italia.

Nel Lazio si conferma il trend positivo grazie al materiale rotabile, sostituito in gran parte con il Contratto di Servizio Regione-Trenitalia che ha permesso l'arrivo di 114 carrozze Vivalto, 20 treni Jazz e il revamping di 46 TAF. L'età media dei treni regionali è di 17,5 anni per un numero totale di viaggiatori che rimane di 540.000 pendolari al giorno.

Gli stanziamenti della Regione per i treni sono stati di 39,75 milioni di euro (2017) pari allo 0,2% del bilancio regionale, percentuale che fa del Lazio la 13esima regione per bilancio dedicato ai pendolari, nessun taglio sul numero totale di corse (1.525 corse delle quali 600 Atac e 925 Trenitalia), sottolinea Legambiente Lazio in occasione della presentazione del rapporto Pendolaria, puntando però il dito sul trasporto nel Comune di Roma.

"C'è un miglioramento del trasporto regionale su ferro – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – e migliorare i treni vuol dire aumentare la qualità ambientale e della vita per oltre mezzo milione di pendolari. La Regione deve ora spingere sull'acceleratore per portare sempre più risorse al trasporto pubblico, puntando all'aumento di interscambio con i mezzi Cotral e delle frequenze di passaggio, una cura del ferro per la quale è fondamentale la crescita della percentuale di bilancio dedicata ai pendolari e che deve riguardare anche Roma e le tre linee regionale concesse ad Atac, ampiamente disastrate e tutte da ripensare a cominciare da una vera gara per la gestione. La Roma Lido, peggior tratta d'Italia dalla quale gli utenti fuggono, e la Roma Nord devono trasformarsi in metropolitane e la Termini Giardinetti deve diventare una nuova linea tramviaria, moderna e interconnessa con la metro C. Sul trasporto su ferro Roma ha un divario enorme, evidente e negativo rispetto a tutte le altri grandi città europee, continua ad essere quella con meno metro, frequenze di passaggio altissime, e i tram in circolazione più vecchi d'Italia".

A Roma sono 73 stazioni le stazioni di Metro per 60,3 km, con 310.000.000 passeggeri all'anno, numeri chiaramente molto al di sotto delle maggiori città europee così come per la frequenza che se in Metro A è di 3 minuti in orari di punta e 10 orari morbida, in Metro B sale a 5 minuti in orari di punta e fino a 15 in orari di morbida e in Metro C a oltre 10 minuti in orari di punta e fino a 20 in orari di morbida. I Tram a Roma sono 164 (un terzo di quelli di Milano e meno anche di Torino) il 100% con oltre 15 anni (media nazionale 33,8% oltre 15 anni).

Secondo Scacchi nella Capitale c'è bisogno di "portare la frequenza delle metro tutte a 3 minuti, quelle di Roma Lido e Roma Nord almeno a 7 minuti, di rigenerare il parco tramviario aumentando i chilometri di linea fermi ormai da troppi anni, tornare a investire sui treni metropolitani e ripartire assolutamente con i prolungamenti delle metropolitane già previsti".