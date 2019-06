Lavori sui binari del tram: cosa cambia per le linee 2, 3 e 19

Sarà un inizio giugno all'insegna dei cantieri per le linee tram della città di Roma. Colpa dei lavori per rinnovare la pavimentazione lungo i binari del tram. Lavori disposti dal Dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) che prenderanno il via il 3 giugno per concludersi il 18 giugno.

Le strade interessate dagli interventi saranno via Flaminia, viale Tiziano, piazza Thorvaldsen, viale Rossini, viale Liegi, viale Regina Margherita e viale Regina Elena.

I lavori richiederanno una modifica del servizio per le linee 2, 3, 19, n10 e n11, con limitazioni, bus navetta sostitutivi e deviazioni.

LINEA 2

Il servizio sarà sostituito con bus dal 3 all'8 giugno, il 10, l'11 e il 15 giugno; il 9 giugno viaggeranno i tram; dal 12 al 14 e poi il 17 e il 18 giugno, i tram saranno sostituiti con bus a partire dalle 18,30. Il servizio di navette sostitutive, la linea 2Bus circolare, seguirà in sostanza il percorso della linea tramviaria.

LINEA 3

A partire dalle 19 nei giorni dal 3 al 7 giugno, dal 10 al 14 e poi il 17 e il 18 giugno e poi per l'intera giornata dell'8 e del 15 giugno, il servizio dei tram sarà limitato tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore.

LINEA 19

A partire dalle 18.30 nei giorni dal 3 al 7 giugno, dal 10 al 14 e poi il 17 e il 18 giugno e poi per l'intera giornata dell'8 e del 15 giugno il servizio della linea 19 sarà limitato tra piazza dei Gerani e piazza di Porta Maggiore.

Bus sostitutivi

La tratta non percorsa dai tram 3 e 19 sarà sostituita con un servizio bus, la linea 19-3Bus, tra piazza Risorgimento e piazza di Porta Maggiore. In direzione di piazza Risorgimento, da Porta Maggiore i bus proseguiranno per piazza Labicano, viale dello Scalo di San Lorenzo, viale Rossini e poi via Aldrovandi da dove l'itinerario seguirà la tratta tramviaria. Al ritorno, da piazza Risorgimento il percorso sarà senza variazioni sino a viale dello Scalo San Lorenzo e Porta Maggiore. Dalle 20 delle sere dal lunedì al venerdì, il transito nel quartiere Parioli subirà una modifica tra viale Rossini e viale delle Belle Arti in direzione di piazza Risorgimento e tra piazzale delle Belle Arti e piazza Ungheria in direzione di Porta Maggiore.

Dalla notte di martedì, la linea n10 sarà deviata da viale delle Belle Arti per viale Bruno Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, viale Parioli, piazza Ungheria e viale Liegi, mentre la n11 percorrerà viale Rossini, via Bertoloni, piazza Pitagora, viale Buozzi e viale delle Belle Arti. Non sono esclusi ulteriori provvedimenti sulle linee notturne, perché dopo l'1 di notte saranno effettuati lavori anche sulle strade all'altezza dei binari, ossia, via Mercadante, via Paisiello, via Guido D'Arezzo, piazza Buenos Aires, via Dalmazia, via Nizza, via Nomentana, via Morgagni e viale dell'Università.

Fonte MuoversiaRoma.it