Tram, lavori sulla linea 2: navette bus fino a venerdì 27 marzo

Lunedì 2 marzo e fino a venerdì 27 marzo, nelle sole giornate comprese dal lunedì al venerdì, si svolgono i lavori di manutenzione della sede tranviaria per la linea tram 2, nel tratto compreso tra via Chiaradia e piazza Mancini.

La linea tram 2 viene sostituita da bus navetta, denominato linea bus 2 (circolare) che, da capolinea Mancini, percorre viale Pinturicchio, via Romano, lungotevere Thaon de Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico, piazzale Flaminio, viale Washington, via Fiorello La Guardia, piazzale delle Canestre (inversione di marcia), via Fiorello La Guardia, viale Washington, piazzale Flaminio, via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti e via Flaminia, via Charadia, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon de Revel, via Longhi, piazza Mancini.