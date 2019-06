Pericoli sui binari, la polizia incontra gli studenti del Lazio nell'ambito del progetto "Train to be cool"

Quarantuno incontri con circa 6.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di tutta la regione Lazio, è l’attività svolta dal Compartimento Polfer per il Lazio durante l’anno scolastico 2018 – 2019, nell’ambito del progetto “ Train…to be cool”.

Il progetto nasce dalla Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il MIUR e l’Università La Sapienza di Roma, con lo scopo di educare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla legalità, al rispetto delle regole e all’attenzione verso gli incidenti in ambito ferroviario, spiegando i rischi reali che si possono correre con atteggiamenti non corretti.

Sono stati 8 gli incidenti mortali e 3 con feriti avvenuti per comportamenti scorretti nella regione Lazio, dal 2018 ad oggi.

"L’impegno della Polizia Ferroviaria è costante ed attraverso lezioni interattive con l’uso di slide e filmati vengono illustrate le regole di comportamento che bisogna rispettare, per la propria sicurezza, quando si utilizza il treno, tra le quali ricordiamo quella di non superare la linea gialla,di non attraversare i binari ma utilizzare i sottopassaggi e di non superare i passaggi a livello chiusi. La distrazione è un'altra fonte di pericolo che causa purtroppo incidenti".

"La sicurezza dei ragazzi che utilizzano i treni come mezzi di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia Ferroviaria".