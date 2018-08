Tpl, dalla Regione Lazio in arrivo 6 milioni per l'acquisto di autobus di ultima generazione

Dalla Regione Lazio sono in arrivo nuovi contributi economici per l’acquisto di autobus di ultima generazione. L’amministrazione regionale ha approvato l’avviso rivolto ai comuni che intendono partecipare alla ripartizione dei finanziamenti riservati al rinnovo dei mezzi su gomma del trasporto pubblico locale. Un provvedimento da oltre 6 milioni di euro, finanziato con il “Fondo di Sviluppo e Coesione”. I Ccmuni interessati, e ritenuti idonei, riceveranno un contributo pari al 60% del costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi autobus.

Alessandri: "Investimento importante sotto diversi aspetti"

“Si tratta – spiega Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio - di un investimento importante che consentirà di aumentare i parametri di efficienza, comfort e sostenibilità dei mezzi pubblici dei Comuni del Lazio. Un percorso già intrapreso grazie agli accordi sottoscritti con Cotral e Trenitalia e che ora, con questo provvedimento, puntiamo ad estendere anche al trasporto pubblico locale”.