Totti diventa star della tv: il Capitano parteciperà al reality 'Celebrity hunted'

La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata a pieno ritmo. Il settimanale Chi in edicola da mercoledì 4 settembre, rivela infatti che l’ex capitano della Roma ha firmato con il canale televisivo di Amazon per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality “Celebrity hunted”, format inglese celebre in tutto il mondo.

Un gruppo di vip deve sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di “cacciatori” , composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di “arrestarli”. Le “prede" hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull’aiuto di amici e sconosciuti.

Totti si conferma così sempre più uomo televisivo e Amazon, dal momento che la piattaforma sembra essere in pole position per acquistare i diritti anche di “Casa Totti”, la sitcom che l'ex dirigente della Roma girerà insieme alla moglie Ilary Blasi, madre dei figli Chanel, Cristian ed Isabel.