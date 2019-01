Totti incontra Michele, il giovane sopravvissuto alla tragedia di Corinaldo

"Posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare". A scrivere queste parole su Instagram è Michele Fiscaletti, uno dei giovani rimasti coinvolti nel crollo all'interno della discoteca di Corinaldo.

Quell'emozione unica ha un nome e un cognome: Francesco Totti. L'ex capitano della Roma aveva inviato un video-messaggio al 18enne mentre era in coma in ospedale per invitarlo a Trigoria. Dimesso prima di Natale, Michele ha potuto finalmente conoscere il suo idolo a Trigoria.

"Lo vidi per la prima volta giocare all'età di 6 anni in televisione. In quel periodo indossava la maglia della nazionale Azzurra. Pochi giorni dopo entrò nella storia della Nazionale Italiana con quel rigore calciato con freddezza e senza timore proprio come fanno i veri campioni. Finisce il mondiale, Italia campione del Mondo. "Papà ma ora dove gioca Totti?". "Alla Roma". Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore", ha scritto Michele sui social poi concludendo: "Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare un ringraziamento speciale a tutti quelli che hanno collaborato per realizzare il mio sogno. Nonostante tutto ne sono uscito vittorioso".