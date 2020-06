"Antonio anche tra cent'anni il tuo cuore pulserà nella Curva Sud", i romanisti ricordano De Falchi a 31 anni dalla morte

"Antonio anche tra cent'anni il tuo cuore pulserà nella Curva Sud", firmato "Roma". Questo lo striscione srotolato dai tifosi giallorossi a Torre Maura, sotto l'abitazione delle gescal della famiglia De Falchi. Un appuntamento fisso quello del 4 giugno, nel quale è stato nuovamente pitturato un grosso cuore giallorosso realizzato negli anni scorsi in via di Torre Maura.

A 41 anni dalla morte del giovane tifosi giallorosso, anche quest'anno alla mezzanotte i suoi tifosi lo hanno ricordato con l'accensione di fumogeni e cori da stadio.

Era infatti il 4 giugno del 1989 quando Antonio De Falchi morì dopo essere stato aggredito nei pressi della stazione di Milano da quattro ultras milanisti. Un ricordo che anche quest'anno, come "fra cento anni", non muore, con striscioni, stencyl, murales e bandiere mai ammainate e disseminate in ogni angolo della città con un unico messaggio "Antonio De Falchi vive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.